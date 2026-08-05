フィリピン南部ミンダナオ島沖でマグニチュード6.3の地震が発生しました。津波のおそれはないということです。USGS＝アメリカ地質調査所によりますと、フィリピン南部のミンダナオ島沖で日本時間の5日午後1時すぎ、マグニチュード6.3の地震がありました。震源の深さは10キロと推定されています。フィリピンの火山地震研究所は、この地震による津波のおそれはないと発表しています。ミンダナオ島では、今年6月に起きたマグニチュー