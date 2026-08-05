「数年で劣化」は嘘？本当の寿命今年（’26年）の６月は数十年ぶりの涼しさとなり、アパレル各社は夏物衣料の不振にあえいでいた。しかし７月の梅雨明けと同時に猛暑が到来すると、状況は一変。夏物衣料が飛ぶように売れ始めている。汗が止まらない猛暑日が到来すると重宝するのが、「吸水速乾衣料」である。世間一般では『エアリズム』に代表される夏物肌着のイメージが強いが、ユニクロやジーユーを筆頭として、各社では吸水速