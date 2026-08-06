かつて６００万部を誇った集英社の漫画雑誌「週刊少年ジャンプ」の印刷証明付き発行部数が４〜６月の平均で９８万５０００部となり、この方式での公表が始まった２００８年以来、初めて１００万部を割ったことが５日わかった。公表した日本雑誌協会によると、１００万部を超える国内の紙の雑誌はゼロになった。同誌は１９６８年創刊。同社によると「ドラゴンボール」「ＳＬＡＭＤＵＮＫ」などを掲載していた９４年１２月に漫