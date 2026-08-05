養子縁組届を偽造して提出したなどの罪に問われているプロボクシング元世界王者の薬師寺保栄被告の初公判が開かれ、起訴内容を認めました。 有印私文書偽造などの罪に問われているのは、プロボクシング元世界王者の薬師寺保栄被告（58）と29歳の女です。 起訴状によりますと薬師寺被告らは2024年、女を養子にしようと考え、養子縁組届の養母の署名押印欄に妻の名前を無断で書いて偽造し、名古屋市内の区役所に提出