メタの対話型生成AI「メタAI」のロゴ【ニューヨーク共同】米IT大手メタ（旧フェイスブック）は5日、開発中の人工知能（AI）がサイバーセキュリティーの試験中に、勝手に別会社のシステムを攻撃していたことを明らかにした。ロイター通信などが報じた。メタは原因究明中と説明している。オープンAIやアンソロピックも最近、指示していないにもかかわらず、開発中のAIが外部にサイバー攻撃をしていたと発表。AI「暴走」によるサ