8月4日、タレントの鈴木紗理奈（49）が『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（TBS系）に出演。被災した熊本への旅行が復興支援につながるとの考えを示したことが、ネット上で議論を呼んでいる。この日の番組では、熊本地震発生から1週間が経過した被災地を特集。避難所で暑さと向き合う人々や、壊れた家屋の片付けに取り組む住民の姿など、復旧に向けた現地の状況を伝えた。そんななか、鈴木は被災者に向けて、「今週からボランティアの