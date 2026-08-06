コメの卸売り業者などの間で、“コメの価格が今後も安くなる” との見方がさらに強まっていることがわかりました。「米穀機構」は全国180の生産者や卸売り業者などを対象に、毎月、現状のコメの価格についての認識や見通しを調査しています。先月の調査によりますと、向こう3か月のコメの価格の見通しを示す指数は調査開始以来、最も低い「18」でした。この指数は「0」に近づくほど前の月より価格が下がると見る関係者が多いことを