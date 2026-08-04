7月28日に熊本県を最大震度7の地震が襲ってから1週間。著名人が被災地への支援を相次いで発表するなか、女優の松本まりか（41）の投稿がSNSをざわつかせている。8月2日に松本は自身のXを更新し、《#こんな形でも応援できるね》とのハッシュタグとともに《現地入りして実際暑い中頑張ってくれてる最前線の方は本当に頭が下がります》《そんな方に感謝して、昼ごはん晩ごはんただひとつの選択を変えるだけでもいいと思う》とつづり、