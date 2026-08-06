「週間少年ジャンプ」の発行部数が初めて100万部を割り込みました。日本雑誌協会によりますと、集英社の漫画雑誌「週刊少年ジャンプ」の4月から6月の平均発行部数は98万5000部となり、公表が始まって以来、初めて100万部を下回りました。「週刊少年ジャンプ」は、1968年に創刊され、数々のヒット作を生み出し、1994年12月には653万部に達して、歴代最高記録を更新しました。漫画雑誌は、講談社の「週刊少年マガジン」が28万1000部