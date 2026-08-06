■オレゴン2026 U20世界陸上競技選手権大会男子5000m決勝（日本時間6日、米・オレゴン）【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新男子5000mの決勝が日本時間6日に行われ、中央大学1年生の栗村凌（19、中央大学/福島）が13分48秒85で8位入賞を果たした。さらにU20世界陸上の同種目での入賞は、2022年カリ大会（コロンビア）の吉岡大翔以来となる。栗村は序盤から先頭集団で