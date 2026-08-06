高市早苗首相（65）が熊本地震の被災地を視察した動画が今、物議を醸している。首相官邸がXなどに投稿したもので、BGMとともに高市首相が現地の人々と言葉や握手を交わす場面が収められている。8月5日の定例記者会見で、この動画を作成した意図を記者から問われた木原稔官房長官は、次のように答えた。「被害の状況、視察した際の様子を国民の皆様にわかりやすくお伝えするための手法の一つだと考えております」今、ネット上では動