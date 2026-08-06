不動産ファンド「みんなで大家さん」。運営会社が約2881億円の債務超過に陥っていたことがわかりました。 不動産ファンド「みんなで大家さん」は、年利7%の分配金をうたい、3万7000人以上から2000億円を超える出資を集めましたが、去年7月以降ほとんどの商品で分配金が停止。出資者から集団返還訴訟を起こされています。 運営する不動産会社の決算公告によりますと、2026年3月期の純損失は約2984億円で、2881億円ほどの債務超過