酷暑が続く中、水分補給を促す情報発信が増加している。総合診療医・伊藤大介氏は、水分不足は自覚しづらいことに警鐘を鳴らしている。【画像】不安症やうつ病のリスクに水分不足が関係しているとの報告もある心当たりがなくても「水分不足」にあなたは自分が水分不足かどうか問われて、答えることができますか？意外と難しいのではないでしょうか。医師から「水分をよくとりなさい」と言われても、「飲み物はよく飲んでい
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