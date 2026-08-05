8月4日、俳優・歌手の三山凌輝が自身のX（旧ツイッター）を更新。舞台『愛の不時着』完走を報告したが、そこに“ホテル密会騒動”に対する謝罪の言葉は一切なかった――。【写真】私生活では2歳児の母、息子との姿を公開した花乃まりあ共演女優と高級車でホテルへ騒動の発端は、7月22日に配信された『文春オンライン』の記事。三山が、舞台で共演中だった女優・花乃まりあとホテルで密会していたと報じられたことにある。2人は