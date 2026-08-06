仏教への信仰があついことで知られるタイ。今SNS上ではそんなタイにおける僧侶の待遇が大きな注目を集めている。【写真】他のはわかるけど1番左は…「バンコクの優先席のマークが謎だった」と自作のエッセイ漫画を紹介したのはシドニーとバンコクを行き来して生活する漫画家のムキ子さん（@MukkyinSydney）。バンコクの電車内で見かけた、優先席の対象者を示すイラスト。子ども、妊婦、けが人、お年寄りなどはすぐわかるのだが、一