バングラデシュでおととし、大規模な反政府デモを受けてインドに逃亡したハシナ前首相がオンラインで会見し、今年12月に帰国すると明らかにしました。ハシナ氏が政変後に公の場で発言するのは初めてです。バングラデシュではおととし、学生主導の大規模な抗議デモにより、ハシナ前首相の長期政権が崩壊。インドに逃亡したハシナ氏に対し、バングラデシュの裁判所は去年、デモの弾圧で多数の死傷者を出した「人道に対する罪」で死刑