集英社のオンラインショップで大量の注文とキャンセルを繰り返し、業務を妨害した疑いで32歳の女が逮捕された。飲食店従業員・吉田麻祐容疑者（32）は、2024年から2025年にかけて集英社のオンラインショップで商品を大量に注文しておきながらキャンセルし、社員らの業務を妨害した疑いが持たれている。吉田容疑者は、200以上のメールアカウントを使い分けコンビニエンスストアでの前払いなどを指定して注文を繰り返しており、コン