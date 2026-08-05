【トランプ2.0 現地リポート】トランプ大統領もそっぽ 表面化した日米包囲網「反高市」うねり急拡大…2大後ろ盾が剥落赤ちゃんが生まれたら政府が1000ドル（約16万円）を出し、株式市場で運用する制度がアメリカで始まった。その名も「トランプ口座」だ。家族や企業なども追加拠出でき、18歳になると学費や住宅購入資金など一定の条件を満たせば引き出せる。すでに700万人以上が申し込んだと報じられている。支持派が評価する