今後のコメ価格について、値下がりする見方がさらに強まっています。向こう3か月のコメ価格の見通しを示す指数は過去最低となりました。全国の生産者や集荷業者などを対象にした7月分の調査で、「向こう3か月」のコメ価格の見通しを示す指数は前の月より1ポイント低い18となり、過去最低を更新しました。この指数は▼100に近づくほど高く、▼0に近づくほど安くなる見通しを示すもので、「50」を下回るのは10か月連続です。民間在庫