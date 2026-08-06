アメリカの宇宙開発企業スペースXが打ち上げたロケットの残骸が、日本時間5日午後に高速で月面に衝突したとみられます。月に衝突したとみられるロケットの残骸は、2025年1月に日本とアメリカの月着陸船2機を打ち上げた「ファルコン9」の使用済みの上段です。残骸は重さ4トンで、日本時間の5日午後3時半すぎに時速8690kmで月面に衝突したとみられていて、月面には直径約18メートル、深さ約4メートルのクレーターができたと予測され