ソウルにあるスターバックスの店舗＝7月（共同）【ソウル共同】韓国警察は5日、ソウルにある韓国スターバックスの本社を侮辱などの容疑で家宅捜索した。1980年に韓国南西部・光州で軍が民主化運動を弾圧した光州事件をやゆするようなキャンペーンで遺族らを侮辱したとして、市民団体などが同社を傘下に持つ流通大手、新世界グループの会長らを告発していた。韓国メディアが報じた。報道によると、警察は新世界グループの内部調