大型で強い台風13号は、あす7日に沖縄本島を直撃する見込みです。被災地・熊本でも8日から週明けにかけ雨が降る予想で、土砂災害などに警戒が必要です。5日、新たに大型の台風15号が発生し、現在日本の周辺には13号、15号の2つの台風があります。台風13号は大型で強い勢力を維持しながら西へ進んでいて、7日沖縄本島を直撃する見込みです。午前6時半ごろの沖縄・大東島の映像では、堤防に波が激しく打ち付けています。6日夜に最接