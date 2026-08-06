集英社本社にある看板＝2025年11月、東京都千代田区日本雑誌協会は6日までに、「週刊少年ジャンプ」（集英社）の発行部数が4〜6月の平均で98万5千部となり、100万部を割ったと発表した。客観的な数値を示す印刷証明付きの発行部数を調査する方式となった2008年以来初めて。100万部を超える紙の雑誌はなくなった。同誌を漫画誌アプリ少年ジャンプ＋」で読む人が増えたことが一因とみられ、紙の雑誌の衰退が鮮明になった。週