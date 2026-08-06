かつて653万部を超えていた漫画雑誌「週刊少年ジャンプ」の発行部数が、初めて100万部を割ったことが分かりました。「週刊少年ジャンプ」は1968年に創刊し、「ドラゴンボール」や「SLAM DUNK」などの人気作品を連載していた94年12月には、漫画雑誌で史上最多となる発行部数653万部を記録しました。その後、少子化や電子書籍の普及などを背景に減少が続いていて、一般社団法人「日本雑誌協会」によりますと、2026年4月から6月