8月2日、サッカー日本代表の板倉滉（29）と連名で結婚を発表した川口春奈（31）。同時に第1子を妊娠していることも公表し、祝福ムードが広がっている。「7月18日に『文春オンライン』が2人の熱愛をスクープし、各スポーツ紙も追随するかたちで2人が結婚間近であることを報じました。ですが、それまでに2人の交際が噂になったことは一度もなく、SNSで“匂わせ”が取り沙汰されたこともありませんでした」（週刊誌記者）超売れっ子の