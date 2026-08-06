8月5日、NHKは職員「Aさん」が番組出演者「X」から意にそぐわない性加害を受けていたことを公表、謝罪した。同局によると、Xは謝罪姿勢を示しつつも、性加害に関しては「飲酒していたため、記憶していない」と曖昧回答で“逃げ”てーー。【写真】NHKが公開した、職員への“5年前の性加害”の詳細会見によると、被害後に体調不良に陥って休職し、後に「PTSD・心的外傷後ストレス障害」を診断された職員・Aさん。一方のXは事案が