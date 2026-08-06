インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、整形手術を控えた近況を伝えた。チェ・ジュンヒは8月5日、自身のインスタグラムを更新。【写真】チェ・ジュンヒ、整形手術後の腫れた顔「へへ、ワクワクする」というコメントとともに画像を公開した。公開された画像には、「手術・施術（鎮静・全身麻酔）に関する注意事項をご案内します」と記載されており、整形手術を控えているとみられる。（画像＝チェ・ジュンヒInstagram）チェ・ジュン