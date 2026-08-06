熊本市の大西一史市長が2026年8月6日未明、相次ぐ余震に本音を漏らした。「みんな同じ気持ちです。なんとか頑張ろう」7月28日16時27分頃、熊本県熊本地方を震源とする地震が発生した。マグニチュード（速報値）は7.1、震源の深さは約10キロで、宇城市と氷川町で震度7を観測した。熊本県ではその後、震度1〜2程度の揺れが1時間に1〜2回発生するなど、余震が相次いで発生している。大西氏は6日未明、Xを更新し「また揺れたなぁ。もう