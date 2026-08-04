今年4月、気象庁が最高気温40度を超える日について、“酷暑日”と命名。茹だるような災害級の暑さが日本列島を襲っている。【写真】映画館が“サウナ状態”！？真相を説明したTOHOシネマズ映画館がサウナ状態に「7月20日からの1週間では、1万8000人以上が熱中症とみられる症状で救急搬送されています。この数字は昨年同時期の1.7倍に当たります。第一生命経済研究所は、2008年から熱中症による救急搬送人員を記録していますが