うなぎのぼりの民泊需要民泊業界が大きな転機を迎えている。所轄の観光庁への事業届出数は約57000件にまで増え、市場規模は今や8000億円ともいわれる。一大産業として成長を続ける一方、騒音やゴミ問題など、地域住民との度重なるトラブルが問題視されてきた。７月には、観光庁などが自治体に対して「民泊により住宅地の居住環境が損なわれる場合、当該地域での営業を条例で事実上禁止できる」と通知。政府も、地域の住環境に影響