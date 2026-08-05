韓国の警察は、スターバックスが販促イベントで民主化運動の犠牲者らを侮辱した疑いがあるとして、強制捜査に乗り出しました。ソウル警察庁は5日午前、ソウル市内にあるスターバックスコリア本社を家宅捜索しました。問題となっているのは、ことし5月18日に実施された、タンブラーの販促イベント「タンクデー（戦車の日）」です。5月18日は、1980年に軍が民主化運動を武力で弾圧し、多くの市民が犠牲となった「光州事件」が始まっ