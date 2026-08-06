フジテレビの性暴力やハラスメントの問題はテレビ界において氷山の一角だったようだ。NHKは5日、職員が番組出演者から性被害に遭う事案があったことを発表。職員は体調を崩して休職後、別の職場での復帰を望んだものの聞き入れられず、被害の発生から異動がかなうまでに約3年かかったという。井上樹彦会長は「本件被害が発生したことは痛恨。当時の対応の不適切さを心よりおわび申し上げます」とのコメントを出した。【もっと読