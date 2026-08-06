広島は６日、８１回目の原爆忌を迎えた。広島市中区の平和記念公園では同日朝、平和記念式典（原爆死没者慰霊式・平和祈念式）が営まれ、被爆者や遺族らが原爆で亡くなった犠牲者を悼んだ。国際情勢が緊迫化する中、松井一実市長は平和宣言で、「核兵器廃絶という理想を理想で終わらせない行動を起こす必要がある」と訴えた。式典には、被爆者や遺族、高市首相のほか、過去最多となる１２１の国・地域と欧州連合（ＥＵ）代表部