タレントで俳優の井上晴美（51）が、4日放送のテレビ東京『ありえへん∞世界』（火曜 後6：25）に出演。バストに1億円の保険をかけた当時を振り返った。【写真】離婚を報告した井上晴美熊本県在住の近影ふるさとの熊本県で、現在は農作業に取り組んでいる。ブレイク時にバストに1億円の保険をかけて話題となった井上。その真相を聞かれると「それ、私が聞きたいくらいなんだけど」と前置きした上で「まだ10代だったから。す