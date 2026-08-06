山形自動車道下り線の笹谷トンネル内で6日早朝、4トントラック同士が追突する事故があり、現場一帯はおよそ6時間にわたって通行止めとなりました。6日午前4時半ごろ、山形市と宮城県川崎町とを結ぶ山形自動車道下り線の笹谷トンネル内で、故障のため停車していた4トントラックに後続の4トントラックが追突しました。この事故で、追突されたトラックを運転していた仙台市若林区の50代の男性が頭を強く打って山形市内の病院に搬送さ
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