7月28日、最大震度7が発生した熊本地震。イオンモール熊本で起こった爆発事故では、7人が犠牲になった。従業員2人が死亡した雑貨店の運営会社『ハビタ』の対応に批判の声が寄せられる中、新たな情報が次々と明らかになっている。【写真】熊本イオン爆発事故後に削除された『ハビタ』社長の経歴と写真削除された“社長”の情報8月2日に熊本市内の斎場で通夜が営まれたハビタの従業員・大竹玖瑠美さんは、地震後に屋外へ避難する