美女と愛犬を連れて左手でボーダーコリーのスヌープ君のリードを、右手で美女の手をガッチリと掴んだ美丈夫が閑静な住宅街を闊歩するサマは、イヤでも人目を引くのだった。７月某日、サングラスで変装していてもわかる整った目鼻立ちと鍛え抜かれた肉体で芸能人オーラを出しまくっていたのは、俳優の野村周平（32）だ。隣を歩く美女は、オーバーサイズのボーダーＴシャツの上からでも、そのスタイルの良さが見て取れる。こちらも只