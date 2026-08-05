起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは8月5日、自身のInstagramを更新。近影を公開したところ、さまざまな声が寄せられています。【動画】執行猶予中・宮崎麗果氏の近影「元気そうで何より」宮崎さんは「Practice」とつづり、1本の動画を投稿。ジムでトレーニングをする様子を公開しました。ウエイトトレーニングをはじめ、ヨガストレッチやボクシングにも取り組んでいます。以前より体つきがかなりシャープになった印象です