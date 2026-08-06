―［結婚につながる恋のはじめ方］― 皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。◆うまくいかない男女の組み合わせ婚活の現場にいると、「隙のない女性」と「むじゃきすぎる男性」がうまくいかない理由としてよくあがります。選び選ばれる婚活現場では、「最終的に選んでもらうためにどうしたらいいか？」をよく考えます。今日はそんなお二人のリアルな事例から、どうしたらいいかを考えてみた