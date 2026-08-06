右肋骨の疲労骨折で負傷者リスト（IL）入りしているヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（34）が屋外でのランニングや上半身の筋力トレーニングを再開したと5日（日本時間6日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報道。今季中の復帰に向けて前進した。ジャッジは4月26日のアストロズ戦で守備の際に患部を負傷。その後も痛みをこらえて出場を続けていたものの6月上旬からIL入りした。同サイトによると、ジャッジは4日（同5