「7月31日に田中さんの主演舞台『母さん、ラブソングです。』の初日を迎えました。昔から初日は緊張するタイプだという田中さんですが、復帰作ということもあって、一段とプレッシャーがかかっていたといいます。ただ、キャリアの長い田中さんだけに、本番では見事な演技で観客を魅了していました」（芸能関係者）昨年4月に永野芽郁（26）との不倫疑惑が『週刊文春』で報じられた田中圭（42）。約1年の休養を経て、俳優復帰を果た