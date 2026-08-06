「プラツダルム」代表のオレクシー・ユコブさん＝5月、キーウ（共同）【キーウ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナの前線などで戦死した両国の兵士らの遺体を捜索するボランティア団体「プラツダルム」代表オレクシー・ユコブさんが5日、東部ドネツク州で地雷の爆発によって死去した。40歳。地元当局者が明らかにした。プラツダルムは非業の死を遂げた両軍の兵士を分け隔てなく遺族の元に届けることを使命とし、2022年の侵攻