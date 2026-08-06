千葉県袖ケ浦市の病院で、高齢の男性患者の顔を殴るなどしてケガをさせた疑いで、職員の男が逮捕されました。袖ケ浦さつき台病院の看護補助者・山口勇太容疑者は先月、入院していた90歳の男性の顔を左手で数回殴ったほか、腹を肘で殴るなどしケガをさせた疑いがもたれています。今月、病院の関係者から「入院患者の顔にあざがあり、部屋のカメラを確認したら看護補助者が患者を叩いていた」と通報があり発覚したものです。調べに対