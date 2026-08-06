ドジャース・山本由伸投手の次回登板が、8日午後5時10分（日本時間9日午前9時10分）開始の敵地でのダイヤモンドバックス戦に決まった。球団が5日（同6日）に発表した。試合では23年WBCで世界一に輝いた際のチームメートで、トレードでカージナルスから移籍したばかりのヌートバーとも対戦する。ヌートバーはダ軍に移籍する際、WBCで同僚だった山本や大谷について「彼らにまた会えるのは楽しみだけど、対戦するのを楽しみに