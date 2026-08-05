NEWSの増田貴久が、「ゴチになります」収録現場でのナインティナイン矢部浩之の様子について言及し、話題となっている。「8月4日放送のニッポン放送『ナイツ ザ・ラジオショー』は、パーソナリティーのナイツが夏休みのため、矢部さんが代打として登場しました。そのゲストとしてやってきたのが増田さんだったのです」（芸能記者）話題は自然と、『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）の人気コーナー「ゴチになります