被爆から81年…広島はきょう、原爆の日を迎えました。広島市の平和公園では、夜明け前から多くの人が犠牲者を追悼しました。両親が被爆 男性（55）「年に一度の特別な日。平和を考え直せると思って来た」男の子（10）「戦争ってこわい」午前8時からは平和記念式典が執り行われ、過去最多となる121の国と地域が参列しました。広島市の松井一実市長は、平和宣言で「大国の横暴な振る舞いが世界平和を揺るがしている」として、世