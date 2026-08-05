お笑いコンビ・空気階段の水川かたまりが8月4日に更新したXで次女の誕生を報告した。「水川さんは《昨夜の空気階段の踊り場でお伝えしましたとおり、7月22日、私の誕生日に次女が生まれました！》のメッセージとともに、子どもを抱きかかえ、ミルクを与える写真もアップしています。水川さんは2022年に、アイドルグループ・predia（プレディア）の元メンバー・桜子さんとの再婚を発表し、2024年3月に第一子となる長女、2026年7