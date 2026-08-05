店の中がよく見えないほど充満する煙。ボンベを背負った消防隊員が入っていきます。福岡・久留米市のコンビニエンスストアで上がった火の手。5日午前7時ごろ、従業員から「事務所内で爆発音がした」と通報が寄せられました。その後の捜査で、火元は掃除機のバッテリーであることが判明。店のバックヤードで充電していたところ、バッテリーから出火したといいます。瞬く間に営業中の店内に煙がたちこめましたが、偶然居合わせた消防