東京・世田谷区で交通死亡事故を起こした男性が国に届け出をせず、配送業を行ったとして書類送検されました。居眠り運転とみられていますが、当時、男性は「睡眠時無呼吸症候群」と診断されていて、警視庁は危険運転致死の疑いでも捜査しています。捜査関係者によりますと、書類送検された東京・中野区の34歳の男性は、今年2月から4月にかけて、国に届け出をせずトラックを運転して食料品を配送していた疑いなどがもたれています。