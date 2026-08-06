ロッキーズに残留が決まった菅野智之（36）は今オフ、忙しくなりそうだ。日本時間4日の期限内に、噂されたトレードは不成立。オフにFAとなることもあり、移籍の可能性がささやかれていた。【もっと読む】菅野智之トレード不成立の裏に致命的な“前科”ロッキーズはナ・リーグ西地区で首位のドジャースに20ゲーム以上の差をつけられ、最下位に沈んでいる。菅野はそんな弱小球団で20試合に先発し、チームトップとなる11勝（5敗）